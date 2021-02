Godzilla kontra Kong - Król Potworów walczy z marynarką, a Kong go beszta. Nowy fragment

fot. materiały prasowe

Godzilla kontra Kong to nowa superprodukcja rozgrywająca się po wydarzeniach z filmów Godzilla, Kong: Wyspa Czaszki oraz Godzilla II: Król Potworów. Nowy fragment pokazuje rozbudowaną scenę pierwszego poznania Godzill z Kongiem, która była częściowo pokazywana w zwiastunie. Widzimy jak Król Potworów sieje zniszczenie w marynarce wojennej, a Kong ryczy na zbliżającego się przeciwnika. Nie jest wykluczone, że kiedyś powstaną fanowskie wideo, w których dowiemy się, że tak naprawdę Kong beszta swojego wroga.

Zobaczcie sami:

Z opisy fabuły filmu Godzilla kontra Kong wiemy, że za nowe problemy w świecie odpowiadają ludzie. To właśnie ich działania mają doprowadzić do walki Tytanów. Wiemy, że jakoś w to będzie zamieszany MechaGodzilla. Bohaterowie będą chcieli udać się do płytkiej ziemi i zabierają ze sobą Konga. To tam prawdopodobnie znajdzie on broń, która wyrówna szansę w walce z Królem Potworów.

Godzilla kontra Kong - obsada

Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Eiza González, Julian Dennison, Shun Oguri, Jessica Henwick i Brian Tyree Henry,

Za kamerą natomiast stoi Adam Wingard, znany z raczej małych, ale docenianych horrorów na czele z Następny jesteś Ty. Godzilla kontra Kong to jego pierwsza hollywoodzka superprodukcja.