Godzilla kontra Kong - kolejny film serii w planach. Bohaterem dość zaskakujący potwór

fot. materiały prasowe

Nowe doniesienia pochodzą od portalu The Hollywood Reporter, więc nie traktujemy tego jako plotki, bo jest to jedno z najlepszych źródeł w popkulturze. Dziennikarze donoszą, że producenci prowadzą rozmowy z Adamem Wingardem, reżyserem Godzilla kontra Kong, by stanął za kamerą kolejnego filmu o potworach. Sam reżyser wcześniej wyrażał chęć i mówił, że chciał poprawić równowagę, dając więcej czasu ekranowego potworom kosztem wątków ludzi. Jeśli kontrakt zostanie podpisany, będzie on pierwszym reżyserem, który powróci w tej serii za kamerą kontynuacji.

Nie wiadomo, kiedy Wingard by się tym zajął, bo w planach ma już widowisko Thundercats oraz kontynuację Bez twarzy. Jednakże THR donosi, że Legendary może planować więcej niż jeden film, więc niekoniecznie projekt Wingarda byłby następny w kolejności. Przypomnijmy, że świetnie oceniane walki Godzilli z Kongiem zostały opracowane przez Wingarda, a według widzów przebijają wszystko, co tej pory ta seria pokazała. Do tego podobno Wingard z producentami pracowali nad różnymi pomysłami na przyszłość.

Ciekawe jest to, że jednym z projektów, które mają być brane pod uwagę jest... Syn Konga. Tytuł mówi wszystko, ale szczegóły fabuły o potomku King Konga nie zostały ujawnione. Na obecną chwilę jest to dość wczesny etap planowania.

Legendary Pictures obawiało się, że po kiepskich wynikach filmu Godzilla II: Król Potworów kolejna odsłona serii pod tytułem Godzilla kontra Kong może być jej końcem. Superprodukcja jednak osiągnęła gigantyczny sukces. Pomimo pandemii zebrała w kinach ponad 400 mln dolarów i jest trzecim najbardziej kasowym filmem uniwersum. Widowisko o walce potworów już przynosi czysty zysk producentom.

Są to dopiero pierwsze kroki, więc jeszcze trochę poczekamy, zanim studio będzie gotowe ogłosić szczegóły.