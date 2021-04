Godzilla kontra Kong - w sprzedaży pojawił się topór Konga z filmu. Cena robi wrażenie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros.

Godzilla kontra Kong to zdecydowanie jeden z największych hitów tego roku, który udowodnił, że kino powoli wraca do stanu sprzed pandemii. W filmie doszło do starcia dwóch ikonicznych potworów popkultury. W widowisku Kong w walce z Godzillą posługuje się toporem, który odnalazł na swojej rodzinnej wyspie, którą poznajemy w produkcji. Firma Prime 1 Studios wprowadziła do sprzedaży replikę broni z filmu w dwóch wersjach. Jedna kosztuje 3500 dolarów, natomiast druga 900 dolarów.

Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia tych gadżetów.

https://twitter.com/KaijuNewsOutlet/status/1387099335507259396

W filmie Godzilla urządza polowanie na innych tytanów. W końcu obiera sobie na cel Konga, który zostaje przeniesiony z bezpiecznej kryjówki. Okazuje się jednak, że na obydwa potwory czeka o wiele większe zagrożenie, które powstało w wyniku pracy inżynierów i techników w laboratorium.

W obsadzie widowiska znajdują się Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler i Demián Bichir.