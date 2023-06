Godzilla x Kong - pierwsze spotkanie potworów będzie epickie. Jest przeciek

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Niezawodny insider ViewerAnon podał na Twitterze informację o tym, jak będzie wyglądać pierwsze spotkanie kultowych potworów w filmie Godzilla x Kong: The New Empire. Jest to plotka, ale jego informacje wielokrotnie się sprawdzały, więc jest on traktowany jako dobre źródło informacji.

Godzilla x Kong - rewanż?

Według ViewerAnona pierwsze spotkane potworów będzie mieć miejsce w Egipcie! W tej scenie Godzilla na przywitanie rzuci Kongiem w piramidę. Być może pomimo rozejmu potwory nie pałają do siebie wielką sympatią, ale z uwagi na wszelkie informacje o nowym widowisku, raczej znów będą musieli współpracować, więc Król Potworów będzie musiał zaakceptować Konga jako sojusznika. ViewerAnon jest przekonany, że ta scena pojawi się w zwiastunie.

Według plotek przynajmniej dwa potwory będą wrogami Godzilli i Konga. W tym mamy gigantyczną małpę z rasy Konga, którą widzieliśmy w pierwszym teaserze.

Za kamerą ponownie stoi Adam Wingard, reżyser widowiska Godzilla kontra Kong. Przypomnijmy, że podczas promocji mówił on o tym, że w tych filmach to potwory są najważniejsze i wątki ludzi powinny być raczej marginalizowane.

Godzilla x Kong - premiera w 2024 roku.