Skull Island: Rise of Kong oficjalnie zapowiedziane. Zobacz zwiastun nadchodzącej gry

fot. GameMill Entertainment

Skull Island: Rise of Kong, wyprodukowane przez studio IguanaBee, to przygodówka z elementami gry akcji, w której gracze wcielą się w młodego Konga. Tytułowy bohater wyrusza w podróż mającą uczynić go niekwestionowanym władcą Wyspy Czaszki. W trakcie zabawy bohater popadnie w konfrontację z armią pod wodzą Gawa, sauryjskiego przywódcy dinozaurów z gatunku Deathrunner.

Skull Island: Rise of Kong będzie charakteryzować się systemem walki z perspektywy trzeciej osoby, opartym na kombinacjach ciosów. Młody Kong będzie mógł zdobywać nowe zdolności dzięki udziałowi w specjalnych wydarzeniach oraz pokonaniu unikalnych bossów. Sama Wyspa Czaszki, ma być zróżnicowana klimatycznie. Znajdziemy na niej się różnorodne biomy: od skalistych gór po głębokie bagna, gdzie twórcy poukrywali przedmioty do zebrania.

Gra Skull Island: Rise of Kong z edycją specjalną. Co w niej znajdziemy?

Gra nie ma jeszcze dokładnej daty premiery. Wiemy, że zadebiutuje jesienią na PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC oraz Nintendo Switch.

Poznaliśmy natomiast szczegóły dotyczące edycji specjalnej, która zawierać będzie kilka kosmetycznych elementów. W jej skład wejdzie między innymi osiem efektów wizualnych, które aktywują się podczas furii Konga i nawiązują do klasycznych filmów z 1933 i 1970 roku. Gracze otrzymają również dostęp do zestawu skórek dla potężnego goryla, a Edycja Kolosalna umożliwi również zabawę w trybie boss rush, gdzie zmierzymy się z tytanami jeden po drugim. Ostatnim z dodatków będzie pakiet materiałów zakulisowych, zawierających prace koncepcyjne twórców oraz ścieżkę dźwiękową.