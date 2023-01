Google przyspiesza prace nad Sztuczną Inteligencją

2. Google - 167,7 mld dol.

Początkowa strategia Google dotycząca AI szybko ewoluuje. Firma planuje teraz mocno zainwestować w technologię i w ciągu kilku miesięcy pokazać pierwsze oficjalne produkty konsumenckie i korporacyjne napędzane AI.

Wielu analityków uznało już, że ChatGPT sprawi, że wyszukiwarka Google stanie się nieistotna. I wygląda na to, że samo Google też tak uważa, do tego stopnia, że dokonało szybkiego zwrotu w strategii firmy w kwestii podejścia do sztucznej inteligencji i chatbotów. Google jest wyraźnie zaniepokojone algorytmami uczenia maszynowego OpenAI, do tego stopnia, że obecne kierownictwo Alphabetu wezwało współzałożycieli do działania.

fot. pixabay.com

Według raportu NY Times, Google zostało wytrącone z tradycyjnej rutyny i obecnie pracuje nad szybszą adopcją AI. Sundar Pichai, dyrektor generalny Alphabet/Google, „zaprosił” Larry’ego Page'a i Sergeya Brina do zaoferowania „porady” na temat nowej strategii i nowego aktywnego zaangażowania w sprawy firmy cztery lata po tym, jak założyciele firmy zostawili swoje codzienne zadania zarządzania w rękach Pichaia.

NY Times donosi, że Page i Brin, którzy pozostają kontrolującymi udziałowcami imperium Google, pracowali razem z obecnym kierownictwem firmy, aby zaprojektować i zatwierdzić nowe plany, pitchować pomysły i rozmawiać o całej sprawie ChatGPT. Google zawsze miało konserwatywne podejście do AI, obawiając się uszczerbku na reputacji, jaki mogłoby przynieść nieprzygotowane wdrożenie Sztucznej Inteligencji dla biznesu wyszukiwania firmy.

Jednak teraz gdy imponująca praca wykonana przez laboratoria OpenAI – i prawdopodobnie nowe oferty komercyjne pochodzące od konkurentów, takich jak Microsoft – sprawiły, że chatbot jest nowym buzzwordem w Doliny Krzemowej, konieczna jest zmiana planów. Google będzie miało sporo nowych rzeczy opartych na AI do pokazania podczas kolejnej imprezy I/O w maju, donosi Times.

Mountain View może w jej trakcie pokazać ponad 20 projektów opartych na AI, zarówno dla konsumentów, jak i profesjonalistów. Produkty pokazane podczas zamkniętego spotkania obejmują algorytm generowania obrazów, który może tworzyć i edytować dzieła sztuki, aplikację do testowania prototypów produktów oraz zestaw internetowych narzędzi dla przedsiębiorstw do tworzenia nowych prototypów AI o nazwie MakerSuite. Google będzie miało także własne narzędzie do generowania kodu o nazwie PaLM-Coder 2 oraz asystenta AI do tworzenia aplikacji na smartfony o nazwie Colab.

Jeśli chodzi o właściwy, wzbogacony chatbotami produkt do wyszukiwania w sieci, Google pracuje obecnie nad wersją demo, ale nie ma jeszcze zdefiniowanych planów pokazania jej światu. Firma najwyraźniej ciężko pracuje, aby upewnić się, że technologia będzie podawać fakty bez narażania bezpieczeństwa użytkowników czy rozprzestrzeniania dezinformacji.