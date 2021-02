Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu - reżyser Do zobaczenia wczoraj stworzy paranormalny western dla Netflixa

fot. screen z YouTube

Stefon Bristol, który współpracował z platformą Netflix przy swoim reżyserskim debiucie Do zobaczenia wczoraj, stanie za kamerą kolejnego filmu serwisu. To Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu. Spike Lee, który był producentem pierwszego filmu Bristola wyprodukuje również ten projekt wraz z Lloydem Levinem i Beatriz Levin. Koproducentami będą Oliver Oftedal i Tom Olsson z zespołu produkcyjnego Goodbye Kansas, będącego częścią Infinite Entertainment.

Bristol reżyseruje na podstawie oryginalnego scenariusza Hanka Woona z dodatkowymi poprawkami autorstwa Woona oraz Fredriki Bailey, która jest także współautorką skryptu do Do zobaczenia wczoraj.

Akcja filmu rozgrywa się w Afryce Wschodniej i opowiada o szelmowskim, czarnoskórym rewolwerowcu Gordonie Hemingwayu, który łączy siły z elitarną wojowniczką, księżniczką Zenebé z Etiopii, aby uratować porwanego regenta przed starożytnym złem.