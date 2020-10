Gra o tron - scenarzysta o zmarnowaniu wątku Dorne i fatalnie zrealizowanej scenie walki

HBO

Wielu fanów Gry o tron twierdzi, że serialowy wątek Dorne był jednym z najsłabszych. W jego ramach nakręcono jedną ze scen walki, przez wielu nazywaną absolutnie najgorszą. Twórcy serialu zdecydowali się "wysłać" Jaimego Lannistera i Bronna właśnie do Dorne, gdzie zmierzyli się oni ze Żmijowymi Bękarcicami. Sposób, w jaki Jaime i Bronn infiltrują Wodne Ogrody w biały dzień, nie ma większego sensu, jednak jeszcze gorzej wypada wspomniana walka - kiepska choreograficznie, pełna cięć, zupełnie niepasująca do tego, do czego przyzwyczaił widzów serial (bądź co bądź, walki zawsze stały tu na wysokim poziomie).

W książce Jamesa Hibberda o historii serialu pt. Fire Cannot Kill a Dragon scenarzysta odcinka, Dave Hill, opowiedział, że gdy pisał tę scenę, miała ona z założenia rozegrać się nocą, co miałoby znacznie więcej sensu. Niestety, rzeczywistość zweryfikowała plany ekipy.

Mieliśmy tę cudowną lokację, pałac Alcazar, ale nie pozwolono nam na zdjęcia nocne. Nie mogliśmy wykreować sceny nocnej infiltracji, która byłaby logiczna, ale przynajmniej mieliśmy szansę nakręcić fajną walkę w ciągu dnia, gdy wszystko będzie dobrze widać. Niestety, kilka dni wcześniej straciliśmy kaskaderów, więc musieliśmy zadowolić się tym, czego do tej pory nauczyli się aktorzy i pokazać to. Pierwotnie walka w ogrodach miała być znacznie bardziej rozbudowana. Pamiętam, że Jeremy [reżyser odcinka] nie był z niej wtedy zadowolony.

Sam reżyser wspomina, że nie pamięta już tego tak dobrze, ale myślał, że będzie mógł oprzeć się na udziale kaskaderów. Dodaje też, że "aktorki spisały się świetnie". Z kolei Jessica Henwick, która grała Nymerię Sand, twierdzi, że zawsze było tak, iż aktorki same toczyły większość walk. Tak czy siak, całość nie była dobrze przygotowana choreograficznie, a aktorzy - jak się wydaje - nie byli odpowiednio przeszkoleni do tej sceny.

Hill przyznaje, że twórcy źle rozegrali wątek Dorne, który wkrótce zaczął odstawać poziomem od pozostałych, dlatego więc postanowili go szybko zakończyć.