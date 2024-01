Gra o tron - twórcy żałują jednej rzeczy i by ją zmienili. Nie to, co myślicie

fot. starwars.com

The Hollywood Reporter opublikował nową wypowiedź twórców hitu Gra o tron, Davida Benioffa i Dana Weissa na temat tego, co zmieniliby w serialu, gdy teraz patrzą na niego z perspektywy czasu. Okazuje się, że kompletnie nie podali nic, co było poddane tak gigantycznej krytyce w ósmym sezonie, ale wymienili drobny pomysł z wcześniej, którego żałują, że jednak nie wprowadzili.

Gra o tron - wątek strażnika

Sprawa dotyczy Morda, znanego też jako więzienny strażnik. Pilnował on Tyriona Lannistera, gdy był więźniem w Orlim Gnieździe, a który potem został przez niego sowicie wynagrodzony. Żałują, że nie sprowadzili go potem z powrotem.

Okazuje się nawet, że mieli wymyśloną scenę, o której często rozmawiali. Miałby być on właścicielem karczmy, w której któryś z bohaterów miałby pić (podają Brienne albo Ogara). W tle widzielibyśmy postać, która zachowuje się dokładnie jak Mord. Najwyraźniej nagroda od Tyriona została przez niego należycie wykorzystana.

Najnowszy serial duetu twórców to science fiction Problem trzech ciał, który w 2024 roku pojawi się na Netflixie.