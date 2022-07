Gra o tron w 4K HDR w sierpniu trafi na HBO Max

fot. materiały prasowe

Korporacja Warner Bros. Discovery, czyli firma macierzysta HBO, podała tę wiadomość w tym tygodniu w ogłoszeniu programowym zauważonym przez FlatpanelsHD (via The Verge). Firma zapowiedziała, że wszystkie osiem sezonów będzie wspierać Dolby Atmos, jak również HDR10 i Dolby Vision.

Wcześniej jedynym sposobem na obejrzenie całości Gry o tron w 4K był zakup kolekcji Ultra HD Blu-ray, która może kosztować nawet 850-1000 zł. Streaming serialu w 4K będzie znacznie bardziej przystępny, ponieważ wszystko, czego potrzeba, to subskrypcja HBO Max i urządzenie obsługujące 4K, takie jak Apple TV 4K, Amazon Fire TV Stick 4K, Google Chromecast Ultra czy Nvidia Shield lub oczywiście telewizor Smart TV 4K z aplikacją HBO Max. Te same urządzenia pozwolą też oczywiście oglądać House of the Dragon w 4K HDR, gdy pojawi się pod koniec przyszłego miesiąca. Zwiastun serialu poniżej.