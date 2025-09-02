Reklama
Graham Greene nie żyje. Aktor był nominowany do Oscara za rolę w filmie Tańczący z wilkami

Kanadyjski aktor Graham Greene zmarł 1 września w wieku 73 lat w Toronto. Od dłuższego czasu zmagał się z chorobą.
Magda Muszyńska
Tańczący z wilkami fot. FX
Graham Greene był jednym z najbardziej znanych rdzennych Amerykanów występujących w filmach i serialach. Wielu widzów kojarzy go z roli Kopiącego Ptaka z filmu Tańczący z wilkami, za którą otrzymał nominację do Oscara. 

Greene urodził się 22 czerwca 1952 roku w Ohsweken, w kanadyjskim Rezerwacie Six Nations. Karierę aktorską rozpoczął w teatrze. Na ekranie zadebiutował w kanadyjskim serialu dramatycznym The Great Detective w 1979 roku, a następnie pojawił się w filmie Running Brave z 1981 roku. W kolejnych latach grywał epizodyczne role w serialach takich, jak The Campbells, Kapitan Power i żołnierze przyszłości czy Spirit Bay. Przełomem w jego karierze okazał się wspomniany Tańczący z wilkami, który zdobył 7 Oscarów na 12 nominacji. 

fot. Tig Productions // Majestic Films International // "Tańczący z wilkami" - Kevin Costner i Graham Greene

W kolejnych latach mogliśmy go oglądać m.in. w Mavericku, Szklanej pułapce 3, Zielonej mili, a nawet w Saga "Zmierzch": Księżyc w nowiu. Wystąpił też w wielu odcinkach serialu Defiance oraz Longmire.

W ostatnich latach Graham Greene pojawiał się w serialach Walka z Goliatem, 1883, Echo, Rdzenni i wściekli, Riverdale, The Last of Us oraz Król Tulsy. Warto dodać, że miał też okazję podkładać głos postaci Rains Fall w grze Red Dead Redemption 2.

Poza nominacją do Oscara, Greene otrzymał w 2000 roku nagrodę Grammy za najlepszy album słowa mówionego dla dzieci za Listen to the Storyteller. Został również uhonorowany nagrodami Gemini Award, Canadian Screen Award i nominowany do nagrody Independent Spirit Award. W 2021 roku otrzymał gwiazdę w kanadyjskiej Walk of Fame.

W ostatnim czasie Greene pracował także nad kilkoma projektami, które jeszcze nie miały premiery. W tym roku zadebiutują filmy Ice Fall i Afterwards. Z kolei w postprodukcji znajdują się NorthboundA Life Connected.

Aktor pozostawił żonę Hilary Blackmore i córkę Lilly Lazare-Greene.

Źródło: Variety

Magda Muszyńska
Powiązane filmy

8,0

1990
Tańczący z wilkami
Tańczący z wilkami Western
Powiązane osoby

