Green Hornet and Kato - powstanie nowy film o Zielonym Szerszeniu i jego pomocniku

Universal Pictures i Amasia Entertainment łączą siły przy filmie Green Hornet and Kato. Będzie to kolejna produkcja o losach Zielonego Szerszenia. To postać, która rozpoczęła swój byt w 1936 roku w bardzo popularnym słuchowisku radiowym, by w 1940 roku zostać przeniesiona na karty komiksu i telewizyjny ekran. W serialu emitowanym w latach 1966-67 jedną z głównych ról, Kato, zagrał Bruce Lee. W 2011 roku Sony wypuściło do kin film z Sethem Rogenem w roli głównej. Komedia kryminalna zarobiła ponad 228 mln dolarów na całym świecie.

Zielony Szerszeń to alter ego Britta Reida, wydawcy i właściciela gazety The Daily Sentinel. Bohater wyposażony w wiedzę, broń i supersamochód walczy jako tytułowy mściciel ze światem przestępczym. W jego misji pomaga mu zaufany doradca, Kato.