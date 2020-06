Gry akcji – top 30 najlepszych produkcji wg naEKRANIE.pl

SIE, Square Enix, WBIE

Kontynuujemy nasz cykl redakcyjnych zestawień i tym razem wybieramy najlepsze gry akcji. Co ciekawe w tym przypadku obyło się bez burzliwych dyskusji i nasi redaktorzy byli raczej zgodni odnośnie co do tego, które produkcje powinny znaleźć się w ścisłej czołówce.

„Gry akcji” czy "action/adventure" to jednak bardzo szerokie pojęcia i zarazem pojemna „szufladki”, do których można wrzucić naprawdę wiele tytułów. Postanowiliśmy więc wprowadzić pewne ograniczenia – skupiliśmy się na tytułach trzecioosobowych (te z perspektywy pierwszej osoby znajdziecie w tym tekście), w których akcja przeważa nad innymi elementami – np. RPG czy przygodowymi.

Najlepsze gry akcji wg redakcji naEKRANIE.pl – miejsca od 30. do 11.:

30. Rise of the Tomb Raider

Jak widać, w zestawieniu dominują serie Tomb Raider i Grand Theft Auto. Nikogo nie powinno to jednak dziwić – przygody Lary Croft zdefiniowały cały gatunek i mimo upływu lat nadal cieszą się dużą popularnością, a GTA stało się wręcz synonimem produkcji z otwartym światem. Jest tutaj także kilka produkcji z Azji - japońskie studia lubują się w takich klimatach i często dostarczają na rynek tytuły, w których sporo jest dynamicznych i niezwykle spektakularnych scen akcji.

Najlepsze gry akcji wg redakcji naEKRANIE.pl – miejsca od 10. do 1.:

10. Horizon: Zero Dawn

Nasza redakcja była niemal jednogłośna co do tego, że na pierwszym miejscu powinno znaleźć się Red Dead Redemption 2. Przygoda Arthura Morgana trzyma w napięciu, bawi i wzrusza i jest doświadczeniem, o którym pamięta się długo po zakończeniu napisów końcowych. Nie mieliśmy też większych wątpliwości co do tego, że na miejsce w top 10 zasługują gry na wyłączność PlayStation 4, takie jak Uncharted 4: Kres Złodzieja czy God of War.

Najlepsze filmy, gry i seriale wg redakcji:

Komedie - TOP 50 najśmieszniejszych filmów wg naEKRANIE.pl

Horrory - TOP 70 najstraszniejszych filmów wg naEKRANIE.pl

Thrillery - TOP 50 najlepszych dreszczowców wg naEKRANIE.pl

Seriale - TOP 50 najlepszych produkcji odcinkowych wg naEKRANIE.pl

Fantasy - TOP 50 najlepszych według redakcji naEKRANIE.pl

Seriale science fiction - TOP 50 najlepszych seriali sci-fi wg naEKRANIE.pl

RPG - top 50 najlepszych gier wg naEKRANIE.pl

Strategie – top 40 najlepszych gier wg naEKRANIE.pl

FPS - top 50 najlepszych gier wg naEKRANIE.pl