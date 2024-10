Grzesznicy - pokazy testowe nie powalają. Michael B. Jordan jednak nie będzie wampirem?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Grzesznicy to jeden z filmów, o których niewiele wiadomo. Produkcja Ryana Cooglera przez długi czas była utrzymywana w tajemnicy i nawet teraz większe szczegóły pozostają nieznane. W filmie wystąpi Michael B. Jordan w podwójnej roli dwóch bliźniaków. Całość dzieje się też w przeszłości i jakąś rolę mają w niej wampiry. Nowe informacje oferuje serwis World of Reel, który dotarł do osób, które były na pokazie testowym filmu. Jakie są wrażenia?

Grzesznicy - pierwsze wrażenia

Pierwsze wrażenie nie były hurraoptymistyczne. Ci, którzy widzieli produkcję nazwali ją "niezłą". Wedle tych doniesień plotka mówiąca o tym, że Michael B. Jordan wciela się w wampirzych braci nie jest prawdziwa. World of Reel prostuje opis fabuły:

Elijah i Elias (Michael B. Jordan) chcą porzucić poprzednie życie pełne problemów i wyruszyć na południe po spędzeniu wielu lat w Chicago pod rządami Capone'a. Wracają do swojego rodzinnego miasteczka, gdzie niedawno obalono niewolnictwo, ale KKK nadal ma dużo sił.

Zakończenie również jest "kontrowersyjne", a obecność wampirów ma powiązanie z KKK. World of Reel sugeruje też, że postać Hailee Steinfeld sprawia wrażenie, że może być głównym złoczyńcą w filmie.

Grzesznicy - co wiadomo o filmie?

Tak brzmi opis fabuły:

Próbując porzucić swoje trudne życie, bliźniacy (Jordan) wracają do rodzinnego miasta, aby zacząć od nowa i odkrywają, że czeka na nich jeszcze większe zło.

Według wcześniejszych informacji Sinners miał być filmem osadzonym na Południu za czasów Jima Crowa. Oprócz wampirów historia miała korzystać z nadprzyrodzonych zjawisk, które oparte są na legendach i tradycjach Południa.

W obsadzie poza Michaela B. Jordana znaleźli się Delroy Lindo, Jack O'Connell, Jayme Lawson, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Hailee Steinfeld, Li Jun Li, Lola Kirke, Yao, Miles Caton, Peter Dreimanis, Christian Robinson oraz Jermaine Mctizic.

Grzesznicy – premierę filmu wyznaczono na 7 marca 2025 roku.