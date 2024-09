Pierwszy zwiastun Sinners. Tak prezentuje się najbardziej tajemniczy film Hollywood o wampirach

materiały prasowe

Plotka oficjalnie potwierdzona. Doniesienia Daniela Richtmana o tytule tajemniczego filmu o wampirach Ryana Cooglera okazały się prawdziwe i produkcja faktycznie jest zatytułowana Sinners. Nowy film z Michaelem B. Jordanem w podwójnej roli dwóch bliźniaków otrzymał swój pierwszy zwiastun. Przypomnijmy, że jest to produkcja osłonięta całunem tajemnicy, a producenci byli zmuszeni do pofatygowania się osobiście do siedzib w Los Angeles, aby wysłuchać planu na film.

Teraz znany duet przedstawia swój pomysł na film o wampirach reszcie świata. Sprawdźcie zwiastun Sinners.

Sinners - zwiastun

Sinners - co wiadomo o filmie?

Tak brzmi opis fabuły:

Próbując porzucić swoje trudne życie, bliźniacy (Jordan) wracają do rodzinnego miasta, aby zacząć od nowa i odkrywają, że czeka na nich jeszcze większe zło.

Według wcześniejszych informacji Sinners miał być filmem osadzonym na Południu za czasów Jima Crowa. Oprócz wampirów historia miała korzystać z nadprzyrodzonych zjawisk, które oparte są na legendach i tradycjach Południa.

W obsadzie poza Michaela B. Jordana znaleźli się Delroy Lindo, Jack O'Connell, Jayme Lawson, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Hailee Steinfeld, Li Jun Li, Lola Kirke, Yao, Miles Caton, Peter Dreimanis, Christian Robinson oraz Jermaine Mctizic.

Sinners – premierę filmu wyznaczono na 7 marca 2025 roku.