Gwiezdne Wojny: Andor zmienią oblicze Łotra 1. Aktor zapowiada znaczenie 2. sezonu

Diego Luna, czyli tytułowy bohater serialu Gwiezdne Wojny: Andor udzielił wywiadu portalowi EW.com, w którym opowiada o nadchodzącym drugim i zarazem ostatnim sezonie serialu. Ze wcześniejszych zapowiedzi wiemy, że serial zakończy się w momencie, w którym rozpoczyna się film Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Teraz aktor obiecuję, że po drugiej serii zupełnie inaczej będziemy postrzegać kinową produkcję.

Gwiezdne Wojny: Andor - 2. sezon zmieni film

Diego Luna tak zapowiada nowe odcinki:

- Według mnie, ludzie oglądający Łotra 1 po obejrzeniu drugiego sezonu zobaczą kompletnie inny film. Wszystko będzie zupełnie inne, gdy będziemy oglądać tę produkcję wiedząc o tym, co się wydarzyło i że K-2 tutaj się znajduje. Przez pryzmat wydarzeń z serialu zupełnie inaczej będziecie postrzegać to, co się dzieje w filmie. Nie tylko dotyczy to K-2, ale także innych postaci.

W drugim sezonie pojawi się też znany z kinowego hitu droid K-2, czyli lojalny towarzysz Andora, w którego ponownie wciela się Alan Tudyk.

- Problemem tego droida jest to, że nie ma filtra. Mówi wszystko, co myśli. Cudownie było znów pracować z Alanem i być na tym samym planie. To pomaga dopełnić ten cykl. Zobaczycie, dlaczego K-2 jest tak ważny w Łotrze 1 i jaki jest powód, dla którego stanie się tak ważną postacią dla Rebelii.

Gwiezdne Wojny: Andor - scenarzyści 2. sezonu

Twórcą i showrunnerem ponownie jest Tony Gilroy. To on też napisał pierwsze trzy odcinki drugiego sezonu. Kolejne trzy należą do Beau Willimona, który również tyle miał w premierowej serii. Znamy go przede wszystkim jako twórcą kultowego House of Cards.

Odcinki 7-9 napisał Dan Gilroy, czyli kolejny scenarzysta z pierwszego sezonu. Zebrał on mnóstwo nagród oraz nominację do Oscara za film Wolny strzelec. Finałowe trzy odcinki napisał Tom Bissell, czyli nowa twarz za kulisami Andora. Jego twórczość najlepiej oddaje dobrze oceniany serial Wybrzeże moskitów.

Gwiezdne Wojny: Andor - premiera 2. sezonu w 2025 roku.