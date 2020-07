Gwiezdne Wojny online - wszystkie filmy w HBO GO - lista dat

Źródło: Lucasfilm

Informowaliśmy na początku lipca 2020 roku, że w HBO GO będą mieć premierę Gwiezdne Wojny. Wówczas pisaliśmy o większości tytułach, które będą dostępne online. Okazuje się, że HBO GO wprowadza każdy kinowy film do swojej oferty.

Takim sposobem platforma streamingowa staje się domem dla Gwiezdnych Wojen i tym samym mamy otwartą sugestię, że w nadchodzącym czasie polska premiera Disney+ jest wykluczona. Wiemy bowiem, że prawa do Gwiezdnych Wojen nie byłby sprzedawane innym podmiotem, gdyby chciano wprowadzić tę platformę do Polski w tym okresie. Nie wiemy, przez jaki czas HBO GO będzie udostępniać Gwiezdne Wojny.

Gwiezdne Wojny w HBO GO - lista