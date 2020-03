Gwiezdne Wojny: ostatni Jedi - Rian Johnson żałuje, że nie było pokazów testowych filmu

Gwiezdne wojny: ostatni Jedi to film, który spotkał się z bardzo pozytywnymi ocenami krytyków. Jednak już jeśli chodzi o opinie fanów nie było tak kolorowo. Ich recenzje były bardzo mieszane, a wśród tych negatywnych dominowały głosy, że Rian Johnson, reżyser produkcji swoimi oryginalnymi decyzjami tylko obraził świat, który stworzył George Lucas. Sam twórca postanowił zabrać jeszcze raz głos w tej sprawie. Johnson powiedział, że bardzo żałuje tego, że nie mógł zorganizować żadnego pokazu testowego, ponieważ to bardzo by się przydało. Taki zabieg bardzo pomógł reżyserowi przed premierą Na noże. Johnson zażartował, że oddałby lewe ramię za 300 osób w kinie, które mogłyby obejrzeć ostatniego Jedi. Jednak jak wiemy Disney ma ogromną paranoję przed spoilerami swoich największych projektów, dlatego organizowanie pokazów testowych nie wchodzi w grę.

Johnson obecnie pracuje nad kolejna częścią Na noże o losach detektywa Benoit Blanca.