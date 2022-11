Gwiezdne Wojny - studio Ghibli pracuje nad projektem? To oni tworzą najlepsze anime

materiały prasowe

10 listopada 2022 roku na oficjalnym Twitterze studia Ghibli pojawił się enigmatyczny post. W nim też widzimy połączenie loga studia Ghibli z logiem Lucasfilmu, co jasno sugeruje współpracę przy jakimś tajemniczym projekcie. Z uwagi na to, że Lucasfilm już tworzył anime w świecie Star Wars w serialu Gwiezdne Wojny: Wizje, w spekulacjach zakłada się, że Ghibli zrobi coś w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Na ten moment jednak kompletnie nic nie wiadomo, a post wziął wszystkich z zaskoczenia.

Studio Ghibli - filmy

Studio zostało założone w 1985 roku przez Hayao Miyazakiego, Isao Takahatę i Toshio Suzukiego. Znane jest ono z tworzenia najlepszych anime w historii, które przełamywały kulturowe bariery trafiając do widzów, którzy z reguły anime nie oglądają. Można tu wymienić takie filmy jak nagrodzony Oscarem Spirited Away: W krainie Bogów, Księżniczka Mononoke, Ruchomy zamek Hauru, Mój sąsiad Totoro i wiele innych ponadczasowych klasyków. Ich ostatnim filmem jest fantasy Earwig and the Witch w reżyserii Goro Miyazakiego.

Na ten moment nie ma żadnych przecieków o projekt studia Ghibli i Lucasfilmu.