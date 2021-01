Haloween zabija i Last Night in Soho - Michael Myers i Anya Taylor-Joy na nowych zdjęciach

screen z YouTube

Haloween zabija to kontynuacja filmu Halloween z 2018 roku. Z powodu pandemii premiera horroru została przeniesiona na październik 2021 roku. Słynny zabójca Michael Myers powraca na nowym zdjęciu promującym produkcję. W obsadzie powrócą na pewno znane z poprzedniej części Jamie Lee Curtis jako Lauie Strode, Judy Greer jako Karen Nelson oraz Andi Matichak jako Allyson Nelson. Reżyseruje David Gordon Green.

Z kolei Last Night in Soho to nowy thriller w reżyserii Edgara Wrighta. Pierwotnie film miał trafić do kin 25 września 2020 roku. Jednak w związku z pandemią koronawirusa Focus Features, które odpowiada za projekt, postanowiło przesunąć premierę produkcji na 23 kwietnia 2021 roku. Wright opisuje projekt jako thriller psychologiczny. W jednej z głównych ról zobaczymy m.in. Anyę Taylor-Joy, którą możemy zobaczyć na nowym zdjęciu. Zobaczcie oba materiały promujące nadchodzące filmy:

Last Night in Soho