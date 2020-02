Harley Quinn: Ptaki Nocy - klapa czy sukces? Ekspert wyjaśnia

Harley Quinn: Ptaki Nocy do tej pory ma na koncie 145,6 mln dolarów. Analizy i oceny podjął się jeden z najlepszych ekspertów ds. analiz box office, dziennikarz Forbesa, Scott Mendelsohn.

Według jego wniosków Ptaki Nocy nie są klapą, ani nie są też wielkim sukcesem. Są po prostu lekkim rozczarowaniem. Prognozuje, że ostatecznie film powinien zebrać jakieś 260 mln dolarów w skali globalnej, ale dużo będzie zależeć od wpływów z Japonii, w której premiera odbędzie się 20 marca. Minimalnie oczekuje zamknięcia w sumie 220 mln dolarów.

Z uwagi na budżet 82 mln dolarów (plus nieznane koszty promocji na cały świat), wyciąga on wniosek, że film przy takich wpływach ze sprzedaży biletów powinien wyjść na swoje z być może małym plusem. Twierdzi, że producenci w przypadku Ptaków Nocy dostają do kieszeni mniej więcej połowę wpływów z kin.