Harley Quinn: Ptaki Nocy - wiemy już, który aktor pojawił się na ekranie jako Joker

Na długo przed premierą filmu Harley Quinn: Ptaki Nocy (znanym wcześniej jako Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)) fani produkcji DC spekulowali na temat tego, czy na ekranie pojawi się również Jared Leto jako Joker. Koniec końców z takiego obrotu spraw zrezygnowano; nie zmienia to jednak faktu, że emocjonalna relacja tytułowej bohaterki i Księcia Zbrodni stała się jednym z najważniejszych wątków dla całej historii. To dlatego twórcy dwukrotnie pokazywali sylwetkę Jokera - w scenach retrospekcji, ukazujących zerwanie pary i jedną z sekwencji tortur.

Wielu miłośników obrazów superbohaterskich zastanawiało się na temat tego, który aktor wcielił się w tych ujęciach w złoczyńcę. Jak się teraz okazuje, był nim muzyk Johnny Goth, który wyznał, że "znał kilka osób pracujących nad filmem" i to dzięki nim usłyszał, że na planie Ptaków Nocy poszukiwany jest statysta do tajemniczej roli. Goth nosi w dodatku ten sam rozmiar ubrań co Jared Leto i ma podobne do zdobywcy Oscara dłonie - dla przygotowujących produkcję były to jedne z wymogów.

Warto też zaznaczyć, że Goth nie miał wcześniej na swoim koncie absolutnie żadnego aktorskiego doświadczenia.