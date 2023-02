Aquaman 3 z Jasonem Momoą jest możliwy? Wymowny komentarz współszefa DCU

Fot. Materiały prasowe

Pod koniec stycznia 2023 roku odbyła się prezentacja pierwszego rozdziału DCU, w ramach którego spójna duża historia będzie opowiadana w animacjach, serialach, filmach i grach. Podczas spotkania z prasą James Gunn, współszef DCU, powiedział, że w ich planach nie widzą niczego, co miałoby przeszkodzić powrotowi aktorów ze SnyderVerse do swoich ról. Na ten moment po prostu nie wiedzą, jakie historie mogłyby ich wykorzystać. Dotyczy to każdego poza Henrym Cavillem i Benem Affleckiem. Co z Jasonem Momoą?

Aquaman 3 powstanie?

Sam aktor zapowiadał, że nadal będzie Aquamanem i ze słów szefów wygląda na to, że nic się nie zmieniło. Na pytanie o aktora kontynuującego tę rolę Peter Safran, który jest producentem przygód tego superbohatera od początku, odpowiedział w taki sposób:

- Jason zawsze widział Aquamana jako trylogię.

Gdy padło pytanie o to, czy Momoa może zagrać też Lobo, na to odpowiedział James Gunn:

- Powiem tak: jeden aktor nie będzie grać u nas dwóch różnych ról.

James Gunn jednak podkreślił, że film Aquaman i Zaginione Królestwo jest częścią DCU i wprowadza do kolejnych etapów budowy uniwersum. Na razie nie wiadomo, jak to widowisko będzie powiązane.

Aquaman 2 - premiera w grudniu 2023 roku tylko w kinach.