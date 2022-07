Harley Quinn - krwawy zwiastun tylko dla dorosłych promuje 3. sezon

HBO Max

Od dłuższego czasu wiemy już, że 3. sezon Harley Quinn zadebiutuje na platformie HBO Max 28 lipca - najpierw widzowie obejrzą premierowe 3 odcinki, natomiast kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień. Do sieci trafił nowy zwiastun dla dorosłych pokazujący czego możemy spodziewać się w fabule. Widzimy Harley i Poison Ivy cieszące się nowym statusem jako para, ale kłopoty szybko je znajdują. Gotham napotka nowe problemy, w tym między innymi Jokera kandydującego na stanowisko burmistrza. W trzeciej odsłonie pojawi się też Nightwing.

W zwiastunie widzimy też inne postacie z komiksów DC: The Clock King, Firefly, Swamp Thing, a wcześniej zapowiedziano też pojawienie się Jamesa Gunna, reżysera nowego Legionu Samobójców. Zobaczcie wideo: