Harry Potter - dlaczego SEVERUS Snape? J.K. Rowling ujawnia prawdziwą inspirację

fot. materiały prasowe

Za każdą dobrą historią kryje się jakas inspiracja, a jak powszechnie wiadomo J.K. Rowling garściami czerpała z mitów, legend, kultury popularnej czy też swojego otoczenia, by stworzyć jedną z najsłynniejszych serii książek w historii - siedem powieści o małym czarodzieju, Harrym Potterze.

Saga Rowling to świat niezwykle przemyślany i bogaty w odniesienia. Autorka co jakiś czas ujawnia nowe ciekawostki czy szczegóły związane nie tylko z uniwersum, lecz także i jego powstawaniem, w tym z szeroką gamą interesujących i nieraz zabawnych inspiracji. Jedna z najnowszych ciekawostek związana jest z imieniem ważnej i lubianej postaci, jaką jest profesor Severus Snape.

W zeszły weekend Rowling udostępniła zdjęcie znaku drogowego z napisem Severus Road SW 11 i wyjawiła, że ten znak był prawdziwym "pomysłodawcą" dla imienia Snape'a, ale dopiero po pewnym czasie - już po publikacji - zdała sobie sprawę, w którym miejscu to imię wtargnęło w jej życie, a tym samym w wymyślaną historię.

Codziennie przechodziłem obok tego znaku w drodze do pracy, kiedy mieszkałam w Clapham. Znacznie później - po publikacji - ponownie odwiedziłem tę okolicę i nagle zdałam sobie sprawę, że właśnie dlatego SEVERUS wskoczył do mojej głowy...

https://twitter.com/jk_rowling/status/1264240159278731264

Rowling zdradziła też w ostatnich dniach, że chociaż kawiarnia The Elephant House w Edynburgu uważana jest za "miejsce narodzin" Harry'ego, to pierwszy raz przyłożyła pióro do papieru, by napisać coś o czarodzieju, w mieszkaniu w Clapham Junction. Faktyczny pomysł na Harry'ego Pottera przyszedł do niej podczas podróży pociągiem Manchester-Londyn.