Harry Potter - nowy serial może już mieć showrunnera. Tę osobę brano pod uwagę jako scenarzystkę

Od dwóch lat Warner Bros. pracuje nad nową wersją magicznego świata Harry'ego Pottera. David Zaslav sugerował, że będziemy mogli powrócić do Hogwartu już w 2026 roku. Te słowa były zaskakujące, szczególnie mając na uwadze fakt, że oficjalnie serial nie ma wyznaczonego scenarzysty ani showrunnera. Jednak z najnowszych plotek wynika, że już dokonano tego wyboru.

Harry Potter - kto może być showrunnerem?

W podcaście The Hot Mic John Rocha odpowiedział na to pytanie. Usłyszał, że pieczę nad serialem ma sprawować Francesca Gardiner. To scenarzystka znana ze swojej pracy nad Sukcesją.

Wcześniej portal Deadline poinformował o tym, że Gardiner jest brana pod uwagę jako scenarzystka. Innymi kandydatami byli Martha Hiller, Kathleen Jordan, Tom Moran oraz Michael Lesslie. Max miał zlecić każdemu z kandydatów stworzenie własnej propozycji odnośnie tego, jak miałby wyglądać reboot. Przy tym Deadline przypomina, że może istnieć możliwość zaangażowania więcej niż jednego z tych scenarzystów, a studio ma być otwarte na opracowanie większej ilości pomysłów dotyczących Harry'ego Pottera.

Oprócz napisania scenariusza 3. i 4. sezonu Sukcesji, Gardiner była producentką wykonawczą His Dark Materials - serialu fantasy BBC i HBO. Pracowała także nad produkcją Obsesji Eve.

Harry Potter - co wiadomo o reboocie?

Serial jest projektem zaplanowanym na aż 10 lat. J.K. Rowling, autorka książek o słynnym czarodzieju, jest zaangażowana w nowy projekt HBO. Studiami odpowiedzialnymi za produkcję są Warner Bros. Television oraz Brontë Film and TV.

Wiadomo już, że najpewniej w serialu nie zobaczymy aktorów z filmów o Harrym Potterze. Daniel Radcliffe potwierdził, że nie planuje angażować się w ten projekt.

Premiera serialu najprawdopodobniej w 2026 roku.

