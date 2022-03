Haven Studios w rękach Sony. Zespół Jade Raymond stworzy grę multiplayer

fot. SIE

Hermen Hulst, szef PlayStation Studios, poinformował, że w ręce Sony trafił założony rok temu zespół Haven Studios, na którego czele stoi Jade Raymond, znana m.in. z prac nad serią Assassin’s Creed. Zdradzono również, że studio pracuje nad grą multiplayer z ewoluującym światem, który ma zapewnić graczom rozrywkę "na lata". Użycie takich słów sugeruje, że może być to gra-usługa. Przypominamy, że w lutym tego roku podczas spotkania z inwestorami wspomniano o chęci wydania 10 tego typu produkcji do marca 2026 roku.

https://twitter.com/PlayStation/status/1505930206644936704

Dziś zespół Haven rozpoczyna nową fazę swojej przygody, jako część rodziny PlayStation Studios. Praca z Hermenem, Connie Both i zespołem PlayStation podczas ostatniego roku była ważną częścią naszej kariery. Sony Interactive Entertainment to wspierający partner, który naprawdę rozumie proces twórczy i to, co wiąże się z tworzeniem blockbusterów z segmentu AAA. Wspierali nas i zachęcali do wprowadzenia naszej odważnej wizji w życie i realizowania naszych marzeń. Nie mogłabym być bardziej podekscytowana szansą na pogłębienie naszej współpracy - czytamy w oświadczeniu napisanym przez Jade Raymond.

