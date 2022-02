Hawkeye - Kingpin w serialu miał mieć bardziej komiksowy wygląd

fot. Disney+

Serial Hawkeye wprowadził do MCU postać Kingpina w wersji Vincenta D'Onofrio, którą znamy z produkcji Daredevil. Jak się jednak okazuje złoczyńca mógł wyglądać bardziej jak swój komiksowy pierwowzór. Dla przypomnienia na kartach powieści graficznych Kingpin to ogromny, masywny człowiek, który góruje nad swoimi przeciwnikami. W produkcji Assembled: The Making of Hawkeye producentka serialu, Trinh Tran, stwierdziła, że były rozmowy o zrobieniu bardziej komiksowej, cięższej wersji Kingpina. Jednak ostatecznie postanowiono pójść w innym kierunku z postacią i wyposażono go w znaną z historii Domu Pomysłów hawajską koszulę.

Hawkeye - o czym serial?

W serialu tytułowy bohater spotyka na swojej drodze Kate Bishop, która przypadkiem zostaje wciągnięta w kryminalną aferę. Clint i Kate łączą siły, aby rozwiązać sprawę, jednak na przeszkodzie stoi tropiąca ich Tracksuit Mafia ze swoją liderką, Echo. Dodatkowo do Nowego Jorku przybywa Yelena Belova, aby zabić Clinta.

W obsadzie produkcji znaleźli się Jeremy Renner, Hailee Stenfeld, Vera Farmiga, Florence Pugh, Alaqua Cox, Tony Dalton, Fra Fee, Piotr Adamczyk oraz Zach McClarnon.

