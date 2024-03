Hayao Miyazaki - reakcja na Oscara. Dlaczego legendarny reżyser przestał występować publicznie?

fot. NHK

Reklama

Toshio Suzuki, współzałożyciel studia Ghibli, powiedział, jak Hayao Miyazaki zareagował na wiadomość o Oscarze dla Chłopca i czapli. Zdradził także, dlaczego legendarny filmowiec unika publicznych wystąpień. Wygląda na to, że wstydzi się tego, że w przeszłości wielokrotnie ogłaszał emeryturę tylko po to, by wrócić z kolejnym filmem.

Przypominamy, że Hayao Miyazaki to reżyser, który odpowiadał za najbardziej znane produkcje studia Ghibli, takie jak Mój sąsiad Totoro, Księżniczka Mononoke czy w końcu Spirited Away: W krainie bogów, które wygrało Oscara w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film animowany. Niedawno udało mu się powtórzyć ten sukces i po dwunastu latach jego kolejne dzieło, Chłopiec i czapla, zostało nagrodzone przez Akademię, pokonując między innymi chwalonego Spider-Man: Poprzez multiwersum.

fot. Studio Ghibli

Hayao Miyazaki - reakcja na Oscara

Jak donosi Oricon, Toshio Suzuki zorganizował konferencję prasową w Tokio, na której zdradził, jak Hayao Miyazaki zareagował na wieść o tym, że Chłopiec i czapla dostał Oscara. Reżyser nie pojawił się na uroczystości wręczenia nagród, więc fani nie mogli zobaczyć jego miny na żywo, gdy ogłaszano zwycięzcę.

Współzałożyciel studia Ghibli zdradził, że Miyazaki był dość nieśmiały:

"Jako chłopiec z Japonii, nie mogę pokazywać mojej radosnej twarzy" - ale uśmiechał się. Wyglądał na naprawdę i całkowicie szczęśliwego. Wszyscy byli szczęśliwi. Próbował nie okazywać emocji, mówiąc, że go to nie obchodzi, ale mogłem wyczuć, że bardzo mu na tym zależało. Mimo to, byłem trochę nerwowy, gdy powiedziałem: "Gratulacje", ale on odpowiedział: "Tobie też".

Dlaczego Hayao Miyazaki nie występuje już publicznie?

Toshio Suzuki dodał, że Hayao Miyazaki żałuje, że ogłosił swoją emeryturę po ukończeniu prac nad Zrywa się wiatr. Jego zdaniem reżyser wiedział, że chce stworzyć kolejny film, ale udawał, że nie. I teraz wstydzi się takiego zachowania.

Kiedy mówi, że nie chce już pokazywać się światu, wierzę, że naprawdę tak się czuje. Nie chce popełniać tych samych błędów, czyli wyjaśniać, a potem kłamać. Dlatego sam zajmę się tą częścią [wystąpieniami publicznymi].

Jeśli jesteście za to ciekawi, jak nasza redaktorka oceniła nowy film studia Ghibli, zapraszamy tutaj: Chłopiec i czapla - recenzja filmu.

Najlepsze filmy animowane 2023 roku [RANKING]

Poniższe zestawienie zostało przygotowane przez serwis Ranker.com. Internauci mogli głosować na ich zdaniem najlepsze filmy animowane 2023 roku. Przypominamy, że w ramach zabawy można głosować zarówno "za", jak i "przeciw" danej produkcji. Ostatecznie w rankingu znalazło się 28 popularnych tytułów. Dane pochodzą z 26 grudnia 2023 roku.