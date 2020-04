HBO GO będzie czasowo obniżać przepustowość swoich łącz

W dobie pandemii coraz więcej firm przechodzi na pracę zdalną, co przekłada się na wzrost liczby danych przesyłanych za pośrednictwem infrastruktury sieciowej. Łącza obciążają się ponadnormatywnie z powodu zwiększonej liczby wideorozmów, konieczności utrzymania łączności z serwerami firmowymi oraz w związku ze zmianą naszych nawyków. Pracując zdalnie chętniej i częściej korzystamy z ofert streamingowych platform wideo. Trend ten zauważyli operatorzy usług VoD i postanowili na bieżąco reagować na wyzwania, jakie stawia przed społeczeństwem praca zdalna. Do tego grona dołączyło właśnie HBO GO.

Dotychczas restrykcje związane z ograniczaniem jakości streamingu wprowadziły takie platformy jak YouTube, Netflix czy Disney+. Wspomniane firmy zapowiedziały, że będą zmniejszać ilość danych przesyłanych do klientów, jeśli sieć ulegnie nadmiernemu przeciążeniu. Podobną strategię podjęli włodarze HBO GO, o czym poinformowali za pośrednictwem centrum wsparcia użytkowników, wydając krótki komunikat:

Ponieważ praca zdalna oraz edukacja domowa są w tym momencie priorytetem, systematycznie kontrolujemy przepustowość naszych łączy, żeby nie obciążać sieci.

Stanowisko HBO GO jest dość oszczędne w słowach, ale firma przybrała taką samą strategię, jak jej rynkowi rywale. Korporacja będzie na bieżąco analizować wydajność swoich serwerów oraz poziom obciążenia infrastruktury sieciowej i w czasie największego ruchu ograniczy bit rate swoich produkcji. Oznacza to, ze w godzinach szczytu internetowego jakość materiałów odtwarzanych za pośrednictwem HBO GO może ulec tymczasowemu obniżeniu.