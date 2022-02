HBO GO - 34 tytuły znikną z serwisu z końcem lutego. Ojciec chrzestny, Jojo Rabbit i inne [LISTA]

Fot. Materiały prasowe

28 lutego 2022 roku z HBO GO zniknie aż 34 tytułów. To stała praktyka dla serwisów VOD, które każdego miesiąca zmieniają zawartość swoich bibliotek, między innymi ze względu na zapisy licencyjne. To ostatnia chwila dla subskrybentów, by obejrzeć poniższe pozycje. Z platformy zostaną usunięte między takie kultowe produkcje jak Ojciec chrzestny czy Diabeł ubiera się u Prady. Fani twórczości Taiki Waititi będą mogli pożegnać się także z komedią Jojo Rabbit z 2019 roku.

Sprawdźcie sami.

HBO GO - premiery na luty 2022. Wszystkie filmy i seriale [LISTA]

HBO GO - produkcje, które znikną z serwisu 28 lutego

W poniższej galerii znajdziecie wszystkie pozycje, które zostaną usunięte z platformy. Wśród nich znajdują się starsze filmy, jak Rozmowa z 1974 roku, jak i kilka nowszych tytułów - między innymi western Siedmiu wspaniałych z 2016 roku, w którym grał Denzel Washington.

Który z tytułów obejrzycie, zanim zniknie z serwisu HBO GO? Dajcie znać w komentarzu.

