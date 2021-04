HBO GO - nowości na maj 2021. Pełna lista filmów i seriali

Maj 2021 w HBO GO zapowiada się ciekawie jeśli chodzi o produkcje, które umilą wiosenne popołudnia i wieczory. Przygotowano między innymi gratkę dla fanów Rocky'ego - do serwisu HBO GO dodana zostanie seria filmów Rocky oraz Creed, a także wyjątkowy dokument Rocky: 40 lat legendy przedstawiający kulisy powstania kultowych filmów i pracy, jaką włożył w nie Sylvester Stallone.

Wśród serialowych nowości pojawi się między innymi nowy sezon serialowej antologii Dziewczyna z doświadczeniem oraz we wznowionej wersji Terapia. Pod koniec miesiąca zaplanowana została z kolei premiera nowego filmu HBO z Ruth Wilson i Andrew Scottem w rolach głównych - Oslo. Wielu na pewno czeka także na możliwość zobaczenia wersji live action filmu Mulan. Zapowiedź nadchodzących produkcji możecie zobaczyć w formie wideo oraz na poniższej rozpisce:

Maj w HBO GO 2021

1 maja

A Black Lady Sketch Show II, odc. 2

Rocky

Rocky II

Rocky III

Rocky IV

Rocky V

Rocky Balboa

Creed: Narodziny legendy

Creed II

Rocky: 40 lat legendy

Chłodnia

Kręglogłowi

Moja młodsza siostra

Krew pelikana

2 maja

1982

Gambit budapeszteński

Prawo dżungli

3 maja

Nierealne, odc. 4

Mare z Easttown, odc. 3

Miasto na wzgórzu II, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 10

Dziewczyna z doświadczeniem, odc. 1-13 (cały sezon)

Dziewczyna z doświadczeniem II, odc. 1-14 (cały sezon)

Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 1-2

Ucieczka z Alcatraz

Zimnicea

4 maja

Rodzice II, odc. 8

Batwoman II, odc. 12

5 maja

Mayans M.C. III, odc. 9

6 maja

Opowieść podręcznej IV, odc. 4

Kwas

7 maja

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 11

Młody Sheldon IV, odc. 17

Droga do szczęścia

Młodzi Tytani: Akcja! VI, odc. 1-25

Fungisy!, odc. 19-38

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera: Opowieść Zacka Snydera

Głęboka rana

Na planie, odc. 903

8 maja

A Black Lady Sketch Show II, odc. 3

Dziewczyna z doliny

Opieka zastępcza

9 maja

Bez pożegnania

Mulan

Samotne wilki

10 maja

Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 3

Mare z Easttown, odc. 4

Nierealne, odc. 5

Miasto na wzgórzu II, odc. 7

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 11

Dania

Nie jesteśmy aniołami

11 maja

Zbrodnia stulecia, cz. 1

Rodzice II, odc. 9

Batwoman II, odc. 13

12 maja

Zbrodnia stulecia, cz. 2

Mayans M.C. III, odc. 10

13 maja

Opowieść podręcznej IV, odc. 5

Ojcze nasz

Letnie popołudnie

14 maja

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 12

Młody Sheldon IV, odc. 18

Alice i Lewis, odc. 1-28

Czarna wdowa

Na planie, odc. 904

15 maja

A Black Lady Sketch Show II, odc. 4

Siła przyzwyczajenia

16 maja

Axios IV, odc. 7

Osamotniona

Relikt

17 maja

Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 4

Mare z Easttown, odc. 5

Nierealne, odc. 6

Miasto na wzgórzu II, odc. 8

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 12

18 maja

Rodzice II, odc. 10

All American III, odc. 12

Batwoman II, odc. 14

19 maja

Superman i Lois, odc. 6

20 maja

Opowieść podręcznej IV, odc. 6

Interior

21 maja

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 13

Świnka Peppa III, odc. 1-9

Świnka Peppa IV, odc. 1-9

Prawdziwe męstwo

Na planie, odc. 905

22 maja

Przerwa z Sam Jay, odc. 1

A Black Lady Sketch Show II, odc. 5

Woda dla słoni

Pracujące dziewczyny

23 maja

Axios IV, odc. 8

Na świat

24 maja

Czarny poniedziałek III, odc. 1

Terapia IV, odc. 1-2

Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 5

Mare z Easttown, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 13

25 maja

Terapia IV, odc. 3-4

All American III, odc. 13

26 maja

Superman i Lois, odc. 7

27 maja

Opowieść podręcznej IV, odc. 7

28 maja

CoComelon, odc. 1-20

Masza i niedźwiedź III, odc. 1-26

To nie jest kraj dla starych ludzi

Na planie, odc. 906

29 maja

Przerwa z Sam Jay, odc. 2

A Black Lady Sketch Show II, odc. 6

Australia

Ja, Irena i Ja

Wyspa kłamstw

30 maja

Axios IV, odc. 9

Oslo

Pająki z papieru

Podjazdy

31 maja

Terapia IV, odc. 5-6

Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 6

Mare z Easttown, odc. 7