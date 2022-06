HBO Max - wybrane nowe filmy i seriale na lipiec 2022. Jest Spider-Man: Bez drogi do domu!

fot. Marvel/Sony

Nie da się ukryć, że nowe filmy i seriale w HBO Max na lipiec 2022 są naprawdę atrakcyjne. Pomimo tego, że są to tylko wybrane tytuły, Największą premierą jest oczywiście Spider-Man: Bez drogi do domu. Wiedzieliśmy od wielu miesięcy, że film o Pajączku trafi do tej platformy streamingowej, a nie do Disney+, ponieważ Sony Pictures podpisało z platformą umowę na dystrybucję ich najnowszych filmów. Dlatego też Pogromcy duchów. Dziedzictwo także ma premierę w lipcu w HBO Max.

Co ciekawe, podobna sytuacja ma miejsce z 4. sezonem Co robimy w ukryciu. Z uwagi na to, że od zawsze to HBO Max ma licencję na ten tytuł, Disney+ najnowszego sezonu od razu nie dostanie, pomimo tego, że poprzednie są tam dostępne.

Z ciekawych seriali mamy ALFa, Nie z tego świata, Ostry dyżur i Parks and Recreation.

HBO Max to dom Spider-Mana

Fani Disney+ muszą pogodzić się z faktem, że na mocy umowy Sony z HBO przygody Pajączka do tamtej platformy nie trafią. W lipcu 2022 roku, co ważne, w HBO Max premierę mają wszystkie filmy o Spider-Manie. Zarówno te należące do MCU (w tej chwili Spider-Man Homecoming jest już tam dostępny), jak i trylogia Sama Raimiego i obie części serii Niesamowity Spider-Man.

Źródło: Marvel/Sony

HBO Max - wybrane seriale na lipiec

Mała doboszka (The Little Drummer Girl) - miniserial oparty na bestsellerowej powieści szpiegowskiej Johna le Carré o tym samym tytule. To trzymającą w napięciu i wybuchowa historia o szpiegostwie i międzynarodowej grze o wysoką stawkę. Florence Pugh, Alexander Skarsgård i Michael Shannon w rolach głównych – premiera: 1 lipca

Bajer z Bel-Air znowu razem (The Fresh Prince of Bel-Air Reunion) – program specjalny nagrany z okazji 30. rocznicy kultowego serialu Bajer z Bel-Air - premiera: 5 lipca

Nie z tego świata I-XV (Supernatural I-XV) – serial o dwóch braciach, Samie i Deanie Winchesterach, którzy w dzieciństwie stracili matkę w wyniku działań tajemniczej i demonicznej siły nadprzyrodzonej. Ich ojciec postanowił wychować ich na żołnierzy - premiera: 5 lipca, wszystkie sezony

ALF I-IV - przygody Gordona Shumway’a, kosmity z planety Melmak, który uciekł ze swojej planety, zanim ta została zniszczona, i wylądował na dachu garażu całkiem zwyczajnej rodziny Tannerów - premiera: 10 lipca, wszystkie sezony wraz ze specjalnym odcinkiem świątecznym

Co robimy w ukryciu IV (What We Do in the Shadows IV) – czwarty sezon opowieści o codziennym, a raczej conocnym, życiu trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island – premiera: 13 lipca

Tuca & Bertie III – trzeci sezon animowanego serialu komediowego Adult Swim o najlepszych ptasich przyjaciółkach - wolnomyślicielce Tuce i niepewnej Bertie, które podróżują razem przez zmienne koleje życia - premiera: 13 lipca

Rodzice III (Breeders III) – trzeci sezon serialu pokazującego paradoks, który zna każdy rodzic, chociaż nigdy się do tego nie przyzna – że jest gotowy oddać życie za swoje dzieci, ale czasem ma też ochotę je zabić. W głównych rolach Martin Freeman oraz Daisy Haggard - premiera: 15 lipca

Ostry dyżur I-VII (ER I-VI) – kultowy już serial opowiadający o pracy izby przyjęć fikcyjnego miejskiego szpitala County General i życiu jego oddanych lekarzy. W obsadzie m.in. Noah Wyle, Maura Tierney, Sherry Stringfield czy George Clooney - premiera: 17 lipca, wszystkie sezony

Parks and Recreation I-VII – Leslie Knope to urzędniczka średniego szczebla z Departamentu zajmującego się parkami i rekreacją w Pawnee w stanie Indiana. Bohaterka próbuje upiększyć miasto, rozwijając przy okazji swoją karierę polityczną - premiera: 18 lipca, wszystkie sezony

Nastoletnia Euthanasia (Teenage Euthanasia) – animowany serial Adult Swim; historia osadzona w niedalekiej przyszłości na Florydzie. Trophy Fantasy, wraz z nastoletnią córką Euthanasią („Annie”), bratem Petem i matką Babą zarządza domem pogrzebowym Tender Endings – premiera: 20 lipca

Pani sprzątająca (The Cleaning Lady (USA)) – amerykańska wersja serialu; kambodżańska lekarka przyjeżdża do USA, aby uratować życie chorego syna. Kiedy system zawodzi i zmusza ją do ukrycia, staje się „sprzątaczką” dla organizacji przestępczej, wykorzystując przy tym swoją nieprzeciętną inteligencję - premiera: 21 lipca

Królowie wina (The Kings of Napa) – malownicza dolina Napa w Kalifornii, winnica, która należy do rodziny Kingów. Biznes winiarski przyniósł im sukces i uznanie. Jednak po nagłym odejściu z firmy głowy rodziny, trójka jego dzieci musi walczyć o władzę, bogactwo i dziedzictwo - premiera: 21 lipca

Downton Abbey I-VI – wielokrotnie nagradzany serial stworzony przez Juliana Fellowesa przedstawia życie członków rodziny Crawleyów i pracującej dla nich służby w przededniu wielkich zmian - wybuch I wojny światowej sprawia, że ustalony od pokoleń porządek i wielowiekowe tradycje ustępują drogi nowoczesności - premiera: 25 lipca, wszystkie sezony

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny (Pretty Little Liars: Original Sin) - serial Max Original to kolejna mroczna opowieść o nastolatkach, które mają swoje tajemnice i muszą zmierzyć się z zamaskowanym niebezpieczeństwem. Dwadzieścia lat po tragicznych wydarzeniach z Rosewood, nowe pokolenie zmuszone jest zapłacić za sekretnie popełnione grzechy… nie tylko swoje – premiera: 28 lipca

Primal II – drugi sezon animowanego serialu Adult Swim; historia jaskiniowca i dinozaura, dla których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w brutalnym, pierwotnym świecie – premiera w lipcu; data dzienna zostanie ogłoszona wkrótce

HBO Max - wybrane filmy na lpiec 2022

Annette – historia osadzona we współczesnym Los Angeles. Komik standupowy zakochuje się w światowej sławy śpiewaczce operowej. Tworzą namiętną i czarującą parę. Wraz z narodzinami ich pierwszego dziecka i ich życie wywraca się do góry nogami. Adam Driver i Marion Cotillard w rolach głównych - premiera: 3 lipca

Obecność 2 (The Conjuring 2) – Lorraine i Ed Warrenowie mierzą się z jedną z najbardziej przerażających spraw paranormalnych w ich karierze. Wybierają się do północnego Londynu, gdzie samotna matka wychowująca czwórkę dzieci, nękana jest przez złośliwe duchy - premiera: 4 lipca

Czarnoksiężnik z Krainy Oz (The Wizard Of Oz) – Dorothy Gale zostaje porwana przez tornado ze swojego domu w Kansas. Trafia do magicznej Krainy Oz i wyrusza na wyprawę ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Musi znaleźć Czarodzieja, który wyśle ją z powrotem do domu i pomoże jej nowym znajomym - premiera: 9 lipca

Dom Gucci (House of Gucci) - kiedy Patrizia Reggiani, outsiderka ze skromnego domu wżenia się w rodzinę Gucci, jej niepohamowane ambicje zaczynają odkrywać rodzinne dziedzictwo. Jej zachowanie uruchamia spiralę zdrady, zemsty, a ostatecznie… morderstwa. Obraz zainspirowany szokującą historią rodziny stojącej za włoskim imperium mody. W filmie występują m.in. Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto – premiera: 17 lipca

Pogromcy duchów: Dziedzictwo (Ghostbusters: Afterlife) – kontynuacja kinowego hitu. Kiedy samotna mama i jej dwójka dzieci przybywają do małego miasteczka, zaczynają odkrywać swoje powiązania z pierwotnymi pogromcami duchów i tajnym dziedzictwem pozostawionym przez ich dziadka – premiera: 24 lipca

Seria filmów o Spider-Manie:

Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Niesamowity Spider-Man, Niesamowity Spider-Man 2 – premiera: 1 lipca

Spider-Man Uniwersum – premiera: 2 lipca

Spider-Man: Daleko od domu (Spider-Man: Far from Home) – premiera: 30 lipca

Spider-Man: Bez drogi do domu (Spider-Man: No Way Home) – premiera: 31 lipca

Wybrane filmy i seriale dokumentalne:

Stado – najnowszy polski film dokumentalny Max Original; historia amatorskiej drużyny dziewczęcej woltyżerki, która podejmuje wyzwanie wejścia w sportowy świat profesjonalistów. Zawodniczki nie zdają sobie jednak sprawy, jak wiele poświęceń wiąże się z tą decyzją - premiera: 7 lipca

Fantastyczni przyjaciele (Fantastic Friends) – serial dokumentalny, którego gospodarzami są aktorzy i bracia bliźniacy James i Oliver Phelpsowie (Fred i George Weasley z serii filmów o Harrym Potterze). James i Oliver podróżują po świecie, przedstawiając widzom ciekawe i magiczne miejsca. W każdym odcinku towarzyszy im inny znany gość (np. Maisie Williams czy Haley Joel Osment), wraz z którym podejmują oni ciekawe i często zabawne wyzwania - premiera: 9 lipca