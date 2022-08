HBO Max skręca w stronę prawicowych poglądów? Schemat zwolnień daje do myślenia

HBO Max

Nie ma dnia, by w sieci nie pojawiały się nowe informacje na temat zwolnień, kasacji i przesunięć dokonywanych w obrębie Warner Bros. Discovery przez dyrektora firmy, Davida Zaslava. W toku analizy anulowanych projektów zapominamy jednak o tym, że cała sytuacja w pierwszej kolejności uderza w zwykłych ludzi - pracowników, którzy z dnia na dzień otrzymują wypowiedzenia. Serwis The Daily Beast donosi teraz, że taki obrót spraw może być sugestią próby uczynienia z HBO Max "bardziej prawicowej" platformy, chcącej przypodobać się przede wszystkim osobom o konserwatywnych poglądach.

Dziennikarze portalu dotarli do kilku byłych zatrudnionych w HBO Max (w tym osób na kierowniczych stanowiskach), które zostały zwolnione w ostatnich tygodniach. Z ujawnionych przez nich informacji wynika, że w rzeczonym okresie wypowiedzenia otrzymało aż 13 pracowników reprezentujących mniejszości rasowe, w tym starsza wiceprezes oddziału międzynarodowego platformy, Jen Kim. The Daily Beast zwraca również uwagę, że tego typu posunięcia widać i w innych firmach należących do WB Discovery, z kolei z CNN zwolniono znanego ze swoich antyprawicowych poglądów dziennikarza i korespondenta Briana Stetlera.

Rozmówcy portalu dodają, że w całym pionie HBO jest w chwili obecnej tylko kilka osób o innym niż biały kolorze skóry, które zajmują stanowiska decyzyjne. Zdaniem jednego ze zwolnionych "nikt tak naprawdę nie ma pojęcia, jak bardzo białe jest całe to towarzystwo", z kolei drugi stwierdza:

HBO jest najbardziej homogeniczną (pod względem rasowym - przyp. aut.) częścią tego tortu. Zamiast choć spróbować zastanowić się nad tym, jak przenieść i wkomponować osoby zarządzające z HBO Max do HBO, oni podjęli decyzję o drastycznym cięciu trzech oddziałów: dla dzieci, rodzinnego i międzynarodowego. Wielu czarnych i brązowych ludzi straciło przez to pracę.

W amerykańskich serwisach popkulturowych pojawiają się głosy, że Zaslav w swoich działaniach niekoniecznie kieruje się logiką ideologiczno-polityczną, a po prostu tą biznesową. Z drugiej jednak strony wciąż wypomina mu się jego wspieranie Donalda Trumpa i dobrą relację z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Istotnym elementem w całej sprawie może być także to, jak bardzo według wewnętrznych badań WB Discovery różnią się grupy docelowe HBO Max i Discovery+, platform, które docelowo mają stworzyć jeden serwis. Zgodnie z analizą odbiorcami pierwszej z nich są "przedstawiciele różnych ras, single, posiadacze aut hybrydowych, bezdzietni i osoby używające mediów społecznościowych", natomiast drugiej - "biali, osoby po ślubie, posiadacze większych aut dla całej rodziny, rzadko korzystający z mediów społecznościowych, niektórzy z nich mają już wnuki".