Hearthstone - Festiwal Legend to kolejny dodatek do gry. Nowe karty, słowa kluczowe i wiele więcej

fot. Blizzard Entertainment

W kwietniu czeka nas premiera kolejnego rozszerzenia do Hearthstone. Będzie ono zatytułowane Festiwal Legend, a jej tematyka skupi się na muzyce. Nie zabraknie więc kart z muzykami, broni w formie instrumentów, a także nowego słowa kluczowego oraz mechaniki dla Kapłana. Gracze mogą już teraz zalogować się do gry, by za darmo odebrać kartę E.T.C., Menedżer Zespołu.

Nowym słowem kluczowym w dodatku będzie Finał. Karty opisane w ten sposób będą oferować specjalne premie, jeśli zagranie nimi doprowadzi do wydani wszystkich punktów many. W ten sposób będzie można zwiększyć ich moc lub aktywować inne efekty. Nową mechaniką Kapłana będzie zaś Naduzdrowienie, dzięki któremu wybrane karty będą aktywować dodatkowe zdolności w momencie, gdy uleczymy je ponad ich maksymalny poziom zdrowia.

Ciekawie zapowiadają się również zaklęcia harmonii, które zmieniają się w każdej turze, gdy posiadamy je w ręce. Jako przykład podano kartę Harmonijny Metal / Dysharmonijny Metal. Ta pierwsza zapewnia 4 stronnikom bonus 2/2, ale w swojej formie działa już na odwrót i daje 2 stronnikom po 4 punkty zdrowia i ataku.

Jeszcze przed ogłoszeniem Festiwalu Legend miałem okazję wziąć udział w panelu z twórcami Hearthstone, którzy zdradzili, że są bardzo podekscytowani przede wszystkim legendarnymi zaklęciami, które pojawią się w nowym dodatku. Otrzyma je każda klasa i mają być one naprawdę potężne - na tyle, by odmienić przebieg teoretycznie przesądzonego już starcia.

Z częścią nowych kart możecie zapoznać się w poniższej galerii.

Hearthstone - karty z Festiwalu Legend

Festiwal Legend jest obecnie dostępny w przedsprzedaży. Zainteresowani mogą sięgnąć po jeden z dwóch zestawów: tańszy, zawierający 60 pakietów kart z Festiwalu Legend, 2 karty legendarne z Festiwalu Legend, a także skórkę Hedanis dla kapłana i rewers oraz droższy, w którego skład wchodzi: 80 pakietów kart z Festiwalu Legend, 10 złotych pakietów kart z Festiwalu Legend, 2 karty legendarne z Festiwalu Legend, a także skórkę Hedanis dla kapłana i rewers.