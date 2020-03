Hearthstone z nową klasą postaci! Oto zwiastun dodatku Popioły Rubieży

Hearthstone zadebiutowało w 2014 roku i cały czas jest intensywnie rozwijane. Twórcy regularnie wprowadzają do gry nowe karty i aktywności, przyciągając zarówno osoby preferujące rozgrywkę solo, jak i miłośników sieciowych zmagań. Przez te sześć lat produkcja Blizzard Entertainment nie doczekała się jednak żadnej nowej klasy postaci, ale teraz ujawniono, że wkrótce się to zmieni za sprawą rozszerzenia zatytułowanego Popioły Rubieży.

Dodatek przeniesie graczy do tytułowej krainy (w oryginale Outland), która dobrze znana jest graczom World of Warcraft z rozszerzenia The Burning Crusade. Wprowadzi on też nową klasę – Łowcę Demonów, szereg nowych mechanik i zmian w rozgrywce, a także nowe karty, które z pewnością będą wymagać nauki wszystkiego niemal od podstaw i opracowania nowych, skutecznych talii i strategii.

Hearthstone: Popioły Rubieży zadebiutuje 6 kwietnia na PC oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS.