Scenarzysta Thora: Ragnaroka pracuje nad adaptacją komiksu sci-fi. Będzie to zjawiskowa historia o galaktycznym napadzie

fot. Disney

Reżyser Justin Simien, znany ze swojej pracy nad serialem Netfliksa Drodzy biali ludzie oraz Nawiedzonym dworem, zabiera się za adaptację komiksu Heist: Or, How to Steal a Planet. Do współpracy zaprosił Christophera Yosta, scenarzystę Thora: Ragnaroka i serialu The Mandalorian.

Producentami projektu zostaną Tommy Oliver oraz Wayne Horton. Za produkcję wykonawczą odpowiadać będą Simien, Kyle Laursen, Damian Wassel oraz F.J. DeSanto.

Heist: Or, How to Steal a Planet - fabuła komiksu

Twórcą serii jest Paul Tobin, a ilustracje stworzyła Arjuna Susini. Akcja rozgrywa się na tytułowej planecie Heist, będącej domem miliardów najgorszych przestępców w całej galaktyce. Pangalaktyczny rząd nie ma pojęcia, co zrobić z planetą, ale oszust Glane Breld i jego banda złodziei mają pomysł: ukraść ją. Fabuła opowiada o realizacji szalonego planu Brelda, co prowadzi do największego napadu w historii galaktyki.

Jak sam Simien opisuje, komiks mu zaimponował i nie może się doczekać, aż wniesie dawkę afrofuturyzmu na ekrany.