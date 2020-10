Helstrom - pierwsze recenzje już w sieci. Obejrzyjcie fragment serialu

Hulu

Helstrom to nadchodzący serial Paula Zbyszewskiego, będący wspólnym projektem Marvela oraz Hulu. Platforma postanowiła zrobić niespodziankę widzom i kilka dni przed planowaną premierą udostępniła fragment otwierającego serię odcinka. Widzowie mogą obejrzeć pierwsze 10 minut serialu Helstrom, a udostępniony fragment daje nam pewien obraz tego, czego możemy spodziewać się po show - serial wydaje się być horrorem utrzymanym w mrocznym, nawiedzonym klimacie. Jego akcja rozpoczyna się w szpitalu psychiatrycznym, w którym przebywa Victoria Helstrom.

Pierwsze 10 minut z premierowego odcinka Helstrom znajdziecie na początku poniższego filmu:

Helstrom - recenzje w sieci

W piątek 9 października zniesiono embargo na recenzje serialu i w internecie pojawiły się już pierwsze opinie. Wygląda na to, że zdania odnośnie produkcji Helstrom są podzielone. Trzy z sześciu recenzji są bowiem pozytywne, a trzy negatywne. Dziennikarze chwalą show za to, że utrzymane zostało w mrocznym klimacie i jest intrygujące. Na plus oceniają również to, że seria mocno skupia się na bohaterach. Wątek rodzinnej relacji recenzenci również opisują jako interesujący. Krytykom, którym serial Hulu nie przypadł do gustu, nie spodobało się natomiast to, że Helstrom jest niejako odłączony od uniwersum Marvela, a główni bohaterowie nie są wystarczająco ujmujący.

A jaka będzie opinia widzów? Przekonamy się już niedługo. Helstrom pojawi się bowiem na platformie Hulu już 16 października 2020.