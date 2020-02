Helstrom - serial Marvela w toku. Alain Uy zapowiada emocje w ostatnim odcinku

Helstrom będzie nowym serialem aktorskim Hulu i Marvela, który miał być jednym z kilku zapowiedzianych projektów, gdzie solową produkcję miał otrzymać m.in. Ghost Rider. Ostatecznie Helstrom będzie jedynym projektem aktorskim realizowanym na razie przez platformę streamingową i Marvela.

Do tej pory nie słyszeliśmy zbyt wiele na zakulisowe tematy o produkcji, ale jeden z członków obsady napisał na Twitterze dość wymowny wpis oznaczający, że zdjęcia do serialu zmierzają ku końcowi. Alain Uy, który wcieli się w postać Chrisa Yena napisał, że kręcą ostatni odcinek i fanów Marvela czekają duże emocje. Do sieci trafiło też kilka zdjęć z planu, które możecie zobaczyć tutaj, ale prócz wyglądu głównego bohatera, nie dzieje się na nich zbyt wiele ciekawego.

Bruh. This last episode is INSAAANEE!!! Marvel fans, you’re in for a treat!! #helstrom — Alain Uy (@theAlainUy) February 28, 2020

Bohaterami serialu Helstrom będą Daimon i Satana (w komiksach Ana), którzy są dziećmi tajemniczego i potężnego seryjnego mordercy. Serial będzie pokazywać, jak ta para będzie szukać najgorszego oblicza ludzkości. W serialu wystąpią Sydney Lemmon (Ana Helstrom), Elizabeth Marvel (Victoria Helstrom), Robert Wisdom, June Carryl (Dr. Louise Hastings) i Ariana Guerra (Gabriella Rosetti).