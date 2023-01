Hi-Fi Rush - twórcy The Evil Within zaskoczyli. Ich nowa gra jest już dostępna

fot. Bethesda

Na Developer_Direct, prezentacji zorganizowanej przez Microsoft i Bethesdę, skupiono się przede wszystkim na zapowiedzianych już wcześniej grach. Pewnej niespodzianki jednak nie zabrakło i było nią Hi-Fi Rush, nowa produkcja autorstwa studia Tango Gameworks. Co ciekawe, tym razem autorzy serii The Evil Within zaskoczyli, bo tym razem stworzyli oni coś, co znacznie odbiega od ich poprzednich dokonań: kolorową, rytmiczną grę akcji, w której atakujemy przeciwników w takt grającej w tle muzyki.

Głównym bohaterem jest Chai, młody chłopak, którego marzeniem jest zostać gwiazdą rocka. W wyniku niefortunnego zdarzenia, został on oznaczony jako "defekt" przez złowieszczą korporację technologiczną, ale przy okazji uzyskał również dostęp do wyjątkowych zdolności.

Największą niespodzianką okazała się jednak nie sama oprawa i tematyka tej produkcji, a jej data premiery. Udostępniono ją tuż po ogłoszeniu - zainteresowani mogą kupić ją na PC lub konsolach Xbox One i Xbox Series S/X lub też pozyskać ją w ramach abonamentu Xbox Game Pass.