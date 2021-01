Hill House Comics: nadchodzi komiksowa groza

Egmont

Seria Hill House Comics jest firmowana przez Joe Hilla, popularnego pisarza grozy i syna Stephena Kinga. Jest on też scenarzystą komiksowym, a jeden z dwóch premierowych komiksów w ramach Hill House Comics ma jego scenariusz.

Wydawnictwo Egmont zapowiedziało na 20 stycznia premierę dwóch albumów z serii Hill House Comics. Pierwszy z nich to Rodzina z domku dla lalek napisana przez Mike'a Careya i narysowana przez Petera Grossa. Razem tworzyli oni serię Lucyfer.

W Rodzinie z domku dla lalek będziemy mogli przeczytać o skutkach działania klątwy wynikającej z wojny między kosmicznymi mocami.

Scenarzystą drugiego albumu jest Joe Hill, a współtworzył go z włoskim grafikiem Leomacsem. W Koszu pełnym głów młoda bohaterka zakochana w policjancie wkroczy do świata, gdzie rządzą przemoc i korupcja. Będzie to dopiero początek jej podróży w strefę mroku.

Tak prezentuje się spot promujący serię: