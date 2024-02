Hisense pokazało puchar EURO 2024 i nowe telewizory

fot. Hisense

Reklama

Piątkowe spotkanie uświetniła wyjątkowa prezentacja Oficjalnego Pucharu UEFA EURO 2024™, symbolizująca status Hisense jako Oficjalnego Sponsora nadchodzących Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. To partnerstwo podkreśla zaangażowanie marki w promocję sportu i zdrowej rywalizacji na arenie międzynarodowej.

Hisense to globalna marka działająca już w 160 krajach. Chcemy dostarczać konsumentom najnowocześniejsze rozwiązania, ale nie tylko. Naszym celem, jako producenta elektroniki użytkowej, jest kreowanie nowych doświadczeń. Doświadczeń, które użytkownicy urządzeń Hisense mogą przeżywać jeszcze pełniej, dzięki innowacyjności i dopasowaniu do ich potrzeb. To właśnie wyróżnia nas na rynku.

Hisense U7

Hisense zaprezentował dwa nowe modele ze swojej tegorocznej linii telewizorów. Modele MiniLED z serii U8N będą dostępne w dwóch rozmiarach – 65” i 75”. Ich jasność szczytowa sięga aż 3000 nitów. Wyróżnia je ponad 1500 stref lokalnego przyciemniania i najnowocześniejsze formaty HDR, w tym Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive oraz HLG. Telewizory oferują dźwięk Multi-Channel Surround 2.1.2 z Dolby Atmos. Druga nowość – seria U7N to również telewizory z kategorii MiniLED, dostępne z przekątnymi ekranu 55”, 65”, 75”, 85” oraz aż 100”. Ich jasność szczytowa sięga 1500 nitów.

fot. Hisense

Dzięki wyposażeniu w tryb 144Hz Game Mode Pro seria U7N sprawdzi się również podczas grania. Obydwie serie wyposażone są w najnowszą wersję autorskiego oprogramowania systemowego Hisense – VIDAA U7.6.

fot. Hisense

Hisense nieustannie inwestuje w rozwój nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, które znajdują zastosowanie w ich szerokiej gamie produktów. Przykładem jest seria dostępnych już na rynku inteligentnych urządzeń pralniczych 5S – pralki i suszarki – które komunikują się ze sobą dzięki systemowi Connect Life, zapewniając oszczędność energii oraz wygodę użytkowania.

fot. Hisense

Innym ciekawym urządzeniem wprowadzonym w 2023 roku na rynek przez Hisense jest dwudrzwiowa lodówka z wbudowanym ekranem. To prawdziwe centrum zarządzania domem – ekran można wykorzystać jako interaktywną tablicę ogłoszeń i listę zakupów albo połączyć ze swoim smartfonem, by używać jako większego wyświetlacza do oglądania filmów z przepisami kulinarnymi.

fot. Hisense