Hiszpańska księżniczka - premiera telewizyjna już dziś na Epic Drama. Czemu warto obejrzeć?

fot. Epic Drama

Hiszpańska księżniczka podobnie jak Biała królowa oraz Biała księżniczka to miniserial dla wielbicieli bardziej kameralnego, intymnego spojrzenia na historię. To jeden z tych tytułów, w których nie są kluczowe wielkie sceny batalistyczne i przelew krwi w klimacie Wikingów, a bardziej istotne są dworskie intrygi oraz polityka. To bynajmniej nie świadczy źle o serialu, bo tego typu podejście z góry pokazuje z czym mamy do czynienia i jak atrakcyjne to będzie pod tym kątem opowiadania historii. Walka o władze w pomieszczeniach pałacowego dworu może być bardziej rozrywkowa niż wymachiwanie mieczem na polach bitew, aczkolwiek formalnie tego typu sceny w tym miniserialu również są.

Tego typu konwencja daje pole do popisu aktorom, ale tak naprawdę tylko jedna osoba jest tutaj ważna. Charlotte Hope jako Katarzyna Aragońska kradnie sceny oraz przykuwa do ekranu niczym najsilniejszy magnes. Podobnie jak to robiły w poprzednich dwóch tytułach Rebecca Ferguson oraz Jodie Comer. Dla niej trzeba ten serial obejrzeć i warto, bo stanowi to o sile rozrywki opartej na dobrych dialogach i emocjach.

Czy warto obejrzeć? Przeczytajcie naszą recenzję pierwszej serii Hiszpańskiej księżniczki. Premiera telewizyjna odbędzie się dziś o godzinie 21:30 na kanale Epic Drama.

Hiszpańska księżniczka - o czym serial?

Główną bohaterką serialu jest młoda Katarzyna Aragońska, która przyjeżdża do Londynu, by poślubić brytyjskiego księcia Artura. Gdy jej wybranek umiera, Katarzyna zaczyna interesować się charyzmatycznym księciem Harrym, który kiedyś zostanie królem Henrykiem VIII.

Hiszpańska księżniczka

Hiszpańska księżniczka - zwiastun