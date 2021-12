Honor Magic V - nadchodzi kolejny składany smartfon

Źródło: Honor

Samsung zawładnął umysłami klientów zainteresowanych posiadaniem telefonu ze składanym ekranem. Korporacja dysponuje machiną marketingową oraz rynkową pozycją, dzięki którym może skutecznie docierać do osób zainteresowanych nowinkami technologicznymi tego typu. Przedstawiciele branży technologicznej nie boją się jednak rywalizacji z rynkowym gigantem, gdyż o stworzeniu elastycznych smartfonów wspomina coraz więcej producentów.

Do tego grona dołączyła firma Honor, która wkrótce zrealizuje swoje marzenie o wyprodukowaniu hybrydowego smartfona. Chińska korporacja, która do listopada 2020 formalnie należała do Huawei Technologies, upubliczniła za pośrednictwem kanałów społecznościowych informację o nadchodzącej premierze urządzenia o nazwie Honor Magic V. Nie podano co prawda daty premiery urządzenia oraz jego specyfikacji, wiemy natomiast, że jest to pierwszy smartfon Honor klasy premium wyposażony w elastyczny, składany wyświetlacz.

Prezes korporacji, George Zhao, już w 2019 roku wspominał o tym, że chciałby doprowadzić do wypuszczenia konsumenckiej wersji składanego telefonu Honor. Firma zrezygnowała jednak z tego pomysłu ze względu na zbyt wysoki koszt produkcji. Markę Honor stworzono bowiem po to, aby trafić z urządzeniami od Huawei do młodych odbiorców, ci zaś nie dysponowaliby funduszami na zakup tak drogiego urządzenia.

Dziś sytuacja wygląda zgoła inaczej. Honor nie jest już częścią Huawei, w związku z czym firma może pozwolić sobie na dywersyfikację portfolio produktowego i stworzenie urządzenia z górnej półki wydajnościowo-cenowej, które przyciągnie do niej nowych odbiorców.

Mimo iż korporacja milczy na temat specyfikacji Magic V, w sieci krążą już przecieki na temat tego sprzętu. Redakcja serwisu The Elec twierdzi, że będziemy mieli tu do czynienia z bezpośrednim konkurentem dla Samsunga Galaxy Z Fold. Magic V ma dysponować dużym 8,03-calowym wyświetlaczem wewnętrznym oraz panelem zewnętrznym o przekątnej 6,45”. Co ciekawe, podobną konstrukcję znajdziemy także w smartfonie Mate X2 od dawnej firmy matki, Huawei. Trudno jednak wyrokować, jak podobne do siebie będą oba urządzenia.