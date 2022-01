Honor Magic V – pierwszy składany smartfon korporacji z filmowym zacięciem

Źródło: Honor

Choć to Samsung kojarzony jest z potentatem branży składanych smartfonów – korporacja ma na swoim koncie kilka sprzętów z linii Galaxy Fold oraz Galaxy Flip – konkurencja nie odda tego sektora nowych technologii bez walki. Do gry włączyła się właśnie firma Honor, która do niedawna funkcjonowała jako budżetowa submarka Huawei, a dziś wytycza własną ścieżkę rozwoju.

Honor Magic V przyjął tę samą formę co samsungowy Z Fold. Urządzenie wyposażono w duży 7,9-calowy wyświetlacz główny o rozdzielczości 2272 x 1984, odświeżaniu 90 Hz i proporcjach 10:9 oraz w mniejszy ekran zewnętrzny. Ten drugi to 6,45-calowyt panel o bardziej smartfonowych proporcjach 16:9, odświeżaniu na poziomie 120 Hz oraz rozdzielczości 2560 x 1080.

Oba ekrany wykonano w technologii OLED i mogą przypaść do gustu miłośnikom kina. Wyśietlacze cechują się bowiem pełnym pokryciem filmowej palety barw DCI-P3 oraz przyznano im certyfikację IMAX Enhanced. Ponadto autorski zawias w kształcie kropli wody ma zapobiegać zaginaniu się ekranu w miejscu składania wyświetlacza. A to oznacza, że filmy strumieniowane z serwisów VoD będą dobrze się na nich prezentować.

Sprzęt wyposażono także w szereg wszechstronnych aparatów, które spodobają się fanom fotografii mobilnej. Główny układ optyczny odda do dyspozycji trzy obiektywy 50 MP: szerokokątny, ultraszerokokątny oraz moduł nazywany przez producenta „obiektywem o poszerzonym spektrum”. Dodatkowo przy każdym wyświetlaczu umieszczono aparat do selfie 42 MP.

Całość napędza nowy procesor od firmy Qualcomm, model Snapdragon 8 Gen 1 wsparty 12 GB pamięci RAM i zasilany baterią o pojemności 4750 mAh. W urządzeniu tej klasy nie mogło zabraknąć także systemu szybkiego ładowania. Honor Magic V dostarczany jest z ładowarką 66 W zdolną do naładowania baterii do pełna w 40 minut oraz do 50% w 15 minut.

Honor Magic V w pierwszej kolejności trafi na rynek chiński, datę premiery urządzenia ustalono na 18 stycznia. Model z 256 GB pamięci wyceniono na 9 999 juanów (ok. 6280 zł), zaś model 512 GB na 10 999 juanów (ok. 6920 zł).

