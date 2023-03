Horizon Forbidden West: Burning Shores - zwiastun przedstawia nową przygodę Aloy. Znamy cenę DLC

fot. SIE

Na oficjalnym kanale PlayStation opublikowano nowy zwiastun Horizon Forbidden West: Burning Shores, czyli fabularnego dodatku do gry z 2022 roku. Materiał jest krótki, ale zawiera kilka istotnych informacji. Przede wszystkim informuje on o starcie przedsprzedaży i bonusach dla graczy, którzy zdecydują się kupić go przed premierą. Takie osoby mogą liczyć na pakiet wyposażenia zawierające barwnik oraz łuk dla głównej bohaterki.

Poznaliśmy również cenę Burning Shores. Za nadchodzące DLC trzeba będzie zapłacić 89 zł .

Horizon Forbidden West: Burning Shores zadebiutuje 19 kwietnia zabierze Aloy do dawnego Los Angeles, które zostało zniszczone w wyniku aktywności wulkanicznej. Gracze mogą spodziewać się nowej historii, zadań oraz lokacji czekających na zwiedzenie. Warto również przypomnieć, że rozszerzenie to, w odróżnieniu od podstawowej wersji gry, dostępne będzie wyłącznie na konsoli PlayStation 5. Niedawno twórcy wyjaśnili powody, które stały za rezygnacją z wypuszczania DLC na poprzedniej generacji.