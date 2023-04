Horizon Forbidden West: Burning Shores powodem zmian na Metacritic

fot. SIE

Metacritic wprowadza zmiany w recenzjach użytkowników po tym, jak Horizon Forbidden West: Burning Shores zostało zbombardowane negatywnymi opiniami graczy. Zjawisko to nie jest nowe, choć w ostatnim czasie mocno się nasiliło. Czasami negatywy są uzasadnione - jak np. w przypadku zupełnie zepsutego pecetowego portu The Last of Us Part I lub premierowego wydania Cyberpunk 2077, ale często jest to zwyczajne robienie na złość i wyrażenie swojego niezadowolenia z powodu jednego elementu.

Najczęściej tym elementem są elementy LGBT. Tak właśnie jest w przypadku DLC do Horizon Forbidden West, gdzie nawet nie jest to nawet wątkiem głównym, a czymś zupełnie opcjonalnym. To jednak nie przeszkodziło części internautom w tym, by bombardować rozszerzenie negatywnymi opiniami.

Fandom, właściciel Metacritic, w rozmowie z brytyjskim Eurogamerem oznajmił, że jest świadom problemu obraźliwych i lekceważących recenzji Horizon Forbidden West: Burning Shores oraz ma system moderacji, aby śledzić naruszenia warunków użytkowania serwisu. Właściciel zapewnił również, że aktualnie rozwija procesy i narzędzia, aby wprowadzić bardziej rygorystyczną moderację w nadchodzących miesiącach. Konkretów jednak nie podano.