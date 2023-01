Horizon niczym Fortnite? Wyciekł gameplay z wieloosobowego projektu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Guerilla Games

Marka Horizon od PlayStation doczekała się dwóch gier single-player, komiksów, wkrótce na rynek trafi produkcja na platformę PS VR2, a w produkcji znajduje się również serial. Okazuje się, że studio odpowiedzialne za ten tytuł od kilku lat pracuje również nad tytułem skupiającym się na sieciowej rozgrywce. Na jego temat nie wiemy zbyt wiele, ale jego fragment wyciekł do sieci. Wideo pojawiło się między innymi na Reddicie, ale szybko je stamtąd usunięto.

W sieci zapewne można jeszcze znaleźć kopie tego materiału, który pochodzi z 2020 roku, a konkretnie z wersji pre-alpha, a więc bardzo wczesnego etapu tworzenia. Najważniejszą rzeczą, jaką dało się tam dostrzec, był styl graficzny. Znacznie odbiegał on od tego, do czego graczy przyzwyczaiło Zero Dawn oraz Forbidden West. Jaskrawe kolory oraz "kreskówkowe" modele postaci nasuwają raczej skojarzenia z popularną produkcją battle royale, Fortnite.

Na ten moment nie wiemy nic więcej. Nie wiadomo czy będzie to gra płatna czy może tytuł dostępny w modelu free-to-play. Nieznana jest również data premiery ani nawet oficjalnej zapowiedzi. Fanom marki nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę Burning Shores, fabularnego dodatku do Forbidden West oraz Call of the Mountain. na PS VR2. Niewykluczone, że po premierze tych projektów dowiemy się czegoś o kolejnym rozdziale w świecie Horizon.