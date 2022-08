‘Horizon Zero Dawn - jest scenarzysta serialu. To twórca jednego z hitów Netflixa

Fot. Guerrilla Games

Steve Blackman podpisał nowy kontrakt na tworzenie treści w Netflixie. Showrunner The Umbrella Academy na mocy tej umowy będzie scenarzystą i producentem serialu Horizon Zero Dawn opartego na grze pod tym samym tytułem. Jest on realizowany dla Netflixa. Obok tego będzie tworzyć dla Netflixa także serial sci-fi Orbital. Oba projekty będą jego priorytetem jak zakończy pracę nad 4. sezon Umbrella Academy, który będzie ostatnim.

Horizon Zero Down - o czym serial?

Bohaterka musi przeżyć w postapokaliptycznym świecie zdominowanym przez mechaniczne zwierzęta i odkryć prawdę o tym, co doprowadziło do tych wydarzeń. Dodatkowo ten zwiastun gry powie Wam wszystko.

Orbital - o czym jest serial?

Jest to thriller rozgrywający się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Szczegóły fabuły nie są znane. Jest to pomysł oryginalny, który stworzyli Blackman, David i Keith Lynchowie. Wspólnie napiszą scenariusz. Blackman wyreżyseruje też odcinek.

Producentami są Steve Blackman, Abbey Morris, The Lynch Brothers, Dan Lin, Nick Reynolds oraz Jonathan Eirich.

Oba seriale nie mają dat premier.