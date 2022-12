Horizon Forbidden West z dodatkiem. Zapowiedziano DLC Burning Shores

SIE

Podczas The Game Awards zapowiedziano i ujawniono fabularne rozszerzenie do gry Horizon Forbidden West. Dodatek nosi tytuł Burning Shores i jeśli wierzyć materiałom z TGA, będzie dedykowany wyłącznie jednej platformie - konsolom PS5. Tym samym posiadacze sprzętu poprzedniej generacji będą musieli obejść się smakiem. Jest to świadoma decyzja, by pokazać moc drzemiącą w konsolach.

Horizon Forbidden West - o czym dodatek?

Akcja rozszerzenia przeniesie graczy do pięknego, aczkolwiek zrujnowanego Los Angeles, w którym główna bohaterka będzie musiała zmierzyć się z zagrożeniem, z jakim dotąd się nie zetknęła.

Na premierę fabularnego DLC nie trzeba będzie czekać, ale nie specjalnie długo. Sony zapowiedziało wydanie rozszerzenia na 19 kwietnia przyszłego roku.

Horizon Forbidden West - Burning Shores